جمهور الهلال وإعلامييه تفاعلوا مع المشجعة لسرعة الوصول للجابر

تفاعل سامي الجابر؛ نجم نادي الهلال السعودي الأسبق ومديره الفني ورئيسه الأسبق كذلك، إلى مشجعة هلالية صغيرة، أطلق وسمًا خاصًا للوصول له.

المشجعة الهلالية، التي تحمل اسم "العالميه يارا روح الهلال"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أطلق وسمًا تحت عنوان "#يالجابر_اجبر_خاطر_يارا"، وكتب: "انا احبك عمو سامي وأمنية حياتي اقابلك لانك أسطورتنا وكلنا نقتدي فيك وبأخلاقك".

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هذا الوسم تفاعل معه الكثيرون من جمهور إعلاميين هلاليين، طالبوا الجابر بالاستجابة لها، مؤكدين أنها حريصة على مساندة الزعيم في المدرجات باستمرار.

وبالفعل جاء رد أسطورة الزعيم، حيث كتب: "وأنا أحبك يا قلب عمو سامي، وياسعدي إني اقابلك أول ما أرجع الرياض إن شاء الله، بتواصل معك وعطيني رقمك يا روح الهلال".

وردت المشجعة: "أسطورتنا سامي الجابر من فرحتي اني بشوفك ماقدرت انام انت بالنسبة لي فرحة عيد شكراً انك وافقت اشوفك الله يحفظ اولادك ويسعدك مثل ما أسعدتني احبك كثيييييير".

وأنا أحبك يا قلب عمو سامي

وياسعدي إني اقابلك أول ما أرجع الرياض إن شاء الله



بتواصل معك وعطيني رقمك يا روح الهلال 💙 https://t.co/2Xb7S4kSh6 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) June 30, 2021

يذكر أن الجابر يعد أول لاعب سعودي يخوض تجربة احترافية بالدوري الإنجليزي، إذ انضم لولفرهامبتون في عام 2000، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط.

كما شارك نجم الزعيم الأسبق في أربع نسخ متتالية من كأس العالم مع المنتخب السعودي، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، في إنجاز لم يحقق أي لاعب عربي بعد.

أما على مستوى البطولات فحدث ولا حرج، إذ أنه توج مع الأخضر بكأس آسيا 1996، ولقبي كأس الخليج 1994 و2002، بخلاف 25 بطولة متنوعة مع الزعيم.