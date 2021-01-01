في مثل هذا اليوم – اعتزال سامي الجابر هداف العرب في كأس العالم

صاحب الأربع مشاركات في كأس العالم

خسرت الكرة العربية، في مثل هذا اليوم، عام 2008، لاعبًا من أهم النجوم وهو سامي الجابر، فهو هداف العرب في كأس العالم، حيث سجل 3 أهداف.

والجابر شارك في أربع كؤوس عالم، في 1994 و1998 و2002 و2006، فلعب في تسع مباريات.

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كان الجابر أول مدرب سعودي يدرب ناديًا أوروبي حيث تولى، منصب المدرب في نادي أوكسير الفرنسي، كما أنه أول سعودي يحترف في أوروبا، إذ لعب في الدوري الإنجليزي في نادي وولفرهامبتون.

بداية الجابر كانت في ناشئين الهلال، تألق سامي وتمكن من أن يتصدر هدافي درجة الشباب برصيد 18 هدفًا، أول موسم لجابر مع الفريق الأول وحقق مع الفريق كاس الاتحاد ودرع الدوري الممتاز، وتوج باللقب كهداف في سن 17 سنة برصيد 16 هدفًا.

كما تألق بعد ذلك مع الهلال وحصد عدد من الألقاب فسجل 175 هدفًا في 376 مع الزعيم، مع المنتخب الأخضر، لعب 46 مباراة في 156.

وقد تولى الجابر منصب المدير الفني لنادي الهلال إلى أن تمت إقالته في 2014، ثم انتقل إلى قطر كمشرف فني عام لنادي العربي، ثم انتقل إلى نادي الشباب ، الذي يدربه حتى الآن.

أهم إنجازاته

كأس آسيا عام 1996 .

كأس الخليج للمرة الأولى عام 1994 .

كأس الخليج للمرة الثانية عام 2002.

هداف الدوري موسمي 1992 -1993 و1989 -1990

حصد لقب الدوري 5 مرات أعوام 1989-1990 و1995-1996 و1997 – 1998 و2001 -2002، و2004-2005.

كأس ولي العهد 5 مرات 1994-1995 و1999 -2000 و2002-2003، و2004-2005 و2005-2006.

دوري أبطال آسيا مع الهلال في موسم 1999 -2000

كأس الكؤوس الآسيوية 1996 و2002

كأس السوبر الآسيوي 1997