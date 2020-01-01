ليس نيوكاسل .. الكشف عن وجهة سالم الدوسري في الدوري الإنجليزي

اللاعب تحدث عن مفاوضات مع أحد أندية البريميرليج

أثار سالم الدوسري نجم هجوم الهلال انتباه الجميع بتصريحاته عن وجود عرض إنجليزي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم ورغبته في قبوله وخوض تجربة الاحتراف في أوروبا من جديد.

صاحب الـ28 عامًا الذي يراه العديد السعودي الأفضل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين كان قد قال في تصريحات إذاعية أخيرة "سأرحل إن تلقيت أي عرض خارجي، وجمهور الهلال لن يغضب من ذلك ولن يُمانع في حال كانت التجربة تستحق".

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أضاف " لا أريد الحديث عن العروض التي أمتلكها حاليًا، تحسبًا لعدم حدوثها، أنتظر الوصول لهدفي وبعد ذلك أتحدث عنه، لكن ما يمكنني قوله حاليًا أنني لدي عرض من الدوري الإنجليزي ".

وفيما تحدث الجميع عن إمكانية انتقال الدوسري إلى صفوف نيوكاسل الإنجليزي الذي بات على بُعد خطوة من أن تنتقل ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي، أفادت صحيفة البلاد السعودية أن الوجهة المتوقعة لسالم الدوسري هي نادي شيفيلد يونايتد المملوك للأمير عبد الله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة السابق.

يُشار إلى أن شيفيلد يونايتد يُقدم موسمًا متميزًا في البريميرليج هذا الموسم، إذ يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.