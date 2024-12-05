الهلال ضد ريال مدريد بعيون نيمار وطابع الثأر.. أكثر من مجرد مباراة في كأس العالم للأندية!

مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية ستكون على صفيح ساخن

مجموعة نارية وقع فيها الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، كيف لا تكون نارية ومعه سيد أوروبا والعالم، نادي ريال مدريد أكثر المتوجين بالألقاب القارية في العالم كله؟!.

ستكتسي مواجهة الهلال ضد ريال مدريد بحلة مختلفة من نوعها، وخصوصًا فيما يتعلق بالبرازيلي نيمار، الذي ستواتيه الفرصة للعودة للعب أمام المستوى الأوروبي الأعلى.

نيمار تحديدًا لديه العديد من القصص الفردية التي ستتخلل هذه المواجهة، إلى جانب القصص المشتركة بين الهلال وريال مدريد، زعيمي آسيا وأوروبا.

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نيمار ضد ريال مدريد.. بذكريات برشلونة!

كان نيمار كابوسًا على دفاع ريال مدريد في أوقات عديدة خلال مباريات الكلاسيكو، ولطالما كان حاسمًا أمامهم حين كان يرتدي قميص برشلونة.

لقد سجل نيمار أول أهدافه مع برشلونة في شباك ريال مدريد موسم 2013-2014، وبصم على أكثر من هدف ولقطة هامة ولا تنسى، وستكون الفرصة مواتية مجددًا للعودة إلى الأيام الخوالي ولكن بقميص أزرق يخلو من الأحمر، وهو قميص الزعيم الهلالي.

نيمار ضد مبابي.. المقاعد تتبدل هذه المرة!

من المعروف أن العلاقة لم تكن على أفضل ما يرام بين نيمار وكيليان مبابي حين كانا نجمي باريس سان جيرمان البارزين خلال السنوات الأخيرة.

الآن سيلتقيان في إطار مختلف تمامًا عن باريس سان جيرمان، نيمار هلالي ومبابي مدريدي، وكل منهما يمر بفترة من انعدام الثقة مع اختلاف المستوى.

نيمار يريد العودة من الإصابة بأفضل شكل ممكن، بينما يطمح مبابي لإظهار افضل نسخة منه وهو الذي يقدم أسوأ مستوى له عبر تاريخه في مقدمة مشواره مع الملكي.

نيمار ضد فينيسيوس جونيور.. لقاء الأستاذ والتلميذ

في سياق متصل، سيلاقي نيمار أحد أهم اللاعبين الذين يعتبرونه مثلًا أعلى لهم، وهو فينيسيوس جونيور الذي صرح مرارًا بأن قدوته في الملاعب هو نيمار دا سيلفا.

لقد شب فينيسيوس جونيور وخطا خطواته الأولى في أوروبا بغية أن يصل إلى جزء مما فعله نيمار، لكن التلميذ فاق قدوته، وحصد بطولتين في دوري ابطال أوروبا والعديد من البطولات مع ريال مدريد.

الهلال وريال مدريد.. مباراة الثأر

الزعيم لديه "ثأر بائت" مع ريال مدريد يعود إلى نسخة كأس العالم للأندية 2022، والتي نجح ريال مدريد في إحراز لقبها حين فاز على الهلال 5-3.

هذا الهلال كان قويًا للغاية، لكن هلال الأيام الحالية أقوى بكثير، وعليه سيطمح الهلال في رفع سقف الأحلام، ومحاولة رد الثأر لريال مدريد.. من يدري ربما يحدث ذلك!.

.. وجيسوس يريد الثأر أيضًا!

مدرب الهلال جورج جيسوس بدوره يملك ثأرًا مع ريال مدريد، إذ واجهه في مناسبتين سابقتين دون أن يحقق أي نجاح.

وسبق أن خاض جيسوس مباراتين أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا حين كان يدرب سبورتنج لشبونة، لكنه خسر فيهما بنفس النتيجة 2-1، خلال موسم 2016-2017.