"الهلال رايح جاي" .. عرض جديد إلى بطل أوروبا السابق بعد صدمة كونسيساو

البحث عن مدرب جديد للهلال لا يزال قائمًا

كل يوم نسمع عن عرض جديد من نادي الهلال، إلى أحد المدربين العالميين؛ من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

أمس فقط.. قيل صباحًا إن مفاوضات الزعيم الهلالي مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو متقدمة، قبل أن تؤكد تقارير أخرى تعثر الصفقة، في المساء.

الآن وبعد تعثر صفقة كونسيساو، عاد نادي الهلال، إلى المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي، والذي رفض الزعيم سابقًا، وفضل البقاء مع وولفرهامبتون الإنجليزي.

صحيفة "الجزيرة" من ناحيتها، أعلنت تسريع مسؤولي الهلال، من وتيرة المفاوضات مع لوبيتيجي، في الساعات القليلة الماضية؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وشددت الصحيفة، على أن كونسيساو لا يزال الخيار الأول للفريق الأزرق؛ إلا أن النادي على الرغم من ذلك، يتفاوض مع المدير الفني الإسباني، تحسبًا لتمسك المدرب البرتغالي بموقفه.

جدير بالذكر أن جولين لوبيتيجي، توّج بلقب أوروبا مع منتخبي إسبانيا تحت 19 و21 سنة، بالإضافة إلى قيادته إشبيلية الإسباني؛ للتتويج بالدوري الأوروبي، في موسم 2019-2020.