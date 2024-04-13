"الهلال سبب انتكاستي" .. راكيتيتش يلخص تجربته في السعودية ويوجه رسالة لبرشلونة

إيفان يكشف عن موعد عودته للمباريات

SHAHID

يرى الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب فريق الشباب، أن دوري روشن السعودي يسير بخطوات ثابتة نحو أن يصبح من أفضل الدوريات عالميًا.

وانضم راكيتيش إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من إشبيلية في صفقة انتقال حر.

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وأجرى راكيتيتش مقابلة مع قناة "Jijantes" الإسبانية، أمس الجمعة، تحدث خلالها عن سعادته بخوض تجربة اللعب والعيش داخل المملكة العربية السعودية، قائلًا: "أنا متفاجئ بصورة إيجابية، السعوديون يحبون كرة القدم بجنون، ولديهم خطط مستقبلية مذهلة".

وأضاف: "الرياض مدينة رائعة للغاية، لا أحمل إلا المشاعر الإيجابية، وأدعو الجميع لرؤية ما شاهدته في السعودية. التنظيم هنا على أعلى مستوى".

وتابع: "نعم الكرة في السعودية ليست مثل إسبانيا وإنجلترا بعد، لكن الدوري يتقدم بخطوات إيجابية مثيرة للاهتمام، وجئنا كي نساعد في هذا النمو، ويمكنك مشاهدة التطور شهرًا بعد الآخر، وحينما تلحظ ذلك، وتراه واقعًا، فأنت ترضى عن ذاتك".

وكشف إيفان عن سبب تجدد إصابته مؤخرًا، قائلًا: "خضت مباراة الهلال دون اكتمال جاهزيتي، مما أدى إلى تفاقم الإصابة التي كنت أعاني منها مسبقًا، كنت أود المشاركة وضغطت على نفسي، وعندما تفعل ذلك فإنّ جسدك لا يقاوم، وتعود الإصابة مجددًا، ولكنها ليست بالخطيرة، وسأعود إلى التدريبات في غضون يومين".

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وعبَّر نجم الشباب عن سعادته بمستوى فريقه السابق برشلونة، تحت قيادة تشافي هيرنانديز، قائلًا: "لا يوجد شخصٌ يعرف برشلونة أكثر من تشافي، المشكلة في كرة القدم أنهم يصفونك بالسيئ، وبعد 4 أسابيع تتلقى عرضًا لتجديد عقدك. ما يقدمه تشافي رائعًا، وأتمنى للفريق التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

SHAHID