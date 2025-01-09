"اعتقدت أنه سيُصاب بالجنون!" .. لاعب نوتنجهام يتحدث عن تجربة العمل تحت قيادة جورج جيسوس

جيسوس حقق النجاحات في جميع تجاربه التدريبية تقريبًا..

أشاد البرازيلي الشاب موراتو، مدافع نادي نوتنجهام فورست، بمدربه السابق جورج جيسوس، الذي يتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالهلال، حاليًا.

موراتو البالغ من العمر 23 سنة، تدرب تحت قيادة جيسوس، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021؛ قبل أن يرحل المدرب البرتغالي، والذي أعقبه انتقال المدافع البرازيلي إلى نوتنجهام في صيف 2024.

وعن ذلك يقول موراتو في تصريحات مع شبكة "ESPN"، مساء اليوم الخميس: "يعود الفضل إلى جيسوس، في لعبي مع فريق الكرة الأول بنادي بنفيكا؛ حيث صعدني من (الفريق الثاني)، وعلمني الكثير من الأشياء".

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وكشف اللاعب البرازيلي الشاب عن أن جيسوس، يهتم بأدق التفاصيل الفنية والتكتيكية؛ بدرجة أنه في إحدى الحصص التدريبية، قام بالتركيز على العمل الدفاعي فقط، لمدة وصلت إلى الساعة والنصف.

وأضاف متحدثًا عن المدرب البرتغالي المخضرم: "لقد ظل يصرخ طوال الساعة والنصف؛ من أجل تحسين الجانب الدفاعي في صفوف بنفيكا.. اعتقدت أنه سيُصاب بالجنون حقًا".

وشدد موراتو على أن تجربة العمل مع جيسوس، كانت جيدة للغاية؛ مختتمًا تصريحاته بالقول: "لا أعرف إذا كنت سأتدرب تحت قيادته مجددًا أم لا.. من يدري!".

جدير بالذكر أن جيسوس قاد نادي فنربخشه، عقب الرحيل عن صفوف العملاق البرتغالي؛ وذلك قبل أن يتولى تدريب الزعيم الهلالي بداية من صيف عام 2023، محققًا معه 4 ألقاب رسمية - منذ ذلك الوقت وحتى الآن -.