الهلال على بعد خطوة من دوري النخبة الآسيوي.. والنصر يقترب

كم نقطة يحتاج الهلال والنصر للتأهل إلى دوري النخبة الآسيوي؟

SHAHID

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نحو حجز مقعد في بطولة دوري النخبة الآسيوي، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الأولى، خلال موسم 2024-2025.

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وأعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، عن تغيير نظام البطولات الآسيوية، بدءًا من الموسم المقبل؛ حيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تقام 24 فريقًا، وتمثل البطولة الأولى للأندية في قارة آسيا، كما يحصل البطل على جائزة قدرها 12 مليون دولار، وبطولة "دوري أبطال آسيا 2"، التي تمثل المستوى الثاني، وتضم 32 فريقًا، ثم بطولة كأس التحدي الآسيوي، وهي المستوى الثالث، بمشاركة 20 فريقًا.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية الفرق المتأهلة إلى البطولات الآسيوية في موسم 2024-2025؛ حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن السعودي، إلى دوري النخبة الآسيوي، بينما يتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وقبل انطلاق منافسات الجولة 26، يبعد الهلال، متصدر الدوري بـ71 نقطة، عن الاتحاد، صاحب المركز الرابع، بفارق 25 نقطة، قبل 9 جولات على نهاية الموسم.

ويحتاج الهلال لاقتناص 3 نقاط من أصل 27 نقطة متبقية، ليضمن مكانًا في المراكز الثلاثة الأولى، ويتأهل رسميًا، إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يحتاج النصر، الوصيف بـ59 نقطة، لحصد 13 نقطة، من أجل التأهل الآسيوي.

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ويستضيف الهلال نظيره الأخدود، على ملعب المملكة ارينا، بينما يحل النصر ضيفًا على أبها، في العاشرة مساء الغد (الثلاثاء)، ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي.

SHAHID