إلى الهلال بديلًا عن ليونيل ميسي؟ .. "محمد صلاح حسم قراره أخيرًا"

أحمد فرهود
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محمد صلاح يحسم مستقبله بعد العرض السعودي الضخم

بعد أيام من الرعب بين جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، حسم المهاجم المصري الكبير محمد صلاح، مستقبله بشكل نهائي؛ سواء بالبقاء أو الرحيل إلى المملكة العربية السعودية.

صندوق الاستثمار السعودي فاوض صلاح، في الأيام الماضية؛ للانضمام إلى دوري روشن للمحترفين؛ حيث قيل إنه سيكون بديلًا عن صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الهلال.

صحيفة "ميرور" البريطانية من ناحيتها، كشفت عن أن الفرعون المصري، رفض العرض السعودي، وقرر الاستمرار مع ليفربول، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأكدت الصحيفة، على أن مسؤولي العملاق الإنجليزي، تنفسوا الصعداء الآن؛ بعد حسم مصير محمد صلاح، والاطمئنان على بقاء واحد من أفضل اللاعبين، في صفوف الفريق الأول.

صلاح البالغ من العمر 31 سنة، يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق الأول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، مسجلًا منذ ذلك الوقت 186 هدفًا مع 79 أسيست في 305 مباريات رسمية.

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