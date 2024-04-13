جولة اليابان كلمة السر في رحيل النجم البرازيلي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، كواليس رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن باريس سان جيرمان بقرار صارم من لويس إنريكي مدرب النادي الفرنسي.

وارتبط نيمار بعلاقة قوية مع المدرب الإسباني، عندما كان تحت قيادته في برشلونة، حيث كان الفتى المدلل للفريق الكتالوني الذي توج بدوري أبطال أوروبا في 2015، لكن منذ انتقال إنريكي إلى باريس تغيرت الأمور بشكل تام.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن مستوى نيمار في النصف الثاني من الموسم الماضي، لم يقنع إنريكي تمامًا وتحدث معه في الصيف المنصرم، حيث أخبره بأن يبحث عن نادٍ جديد وأنه لن يسافر مع الفريق في الجولة الصيفية باليابان.

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وأشارت "ليكيب" إلى أن المدير الرياضي، لويس كامبوس، تدخل في هذا الأمر وعارض فكرة لويس إنريكي، مطالبًا بسفر نيمار من أجل تسويقه وبيعه بأعلى سعر وهو ما وافق عليه المدرب في النهاية.

وأضافت الصحيفة: "بعد عودة باريس سان جيرمان من جولته الآسيوية، أصر إنريكي على بيع نيمار لأن وجوده لم يكن جيدًا بالنسبة للفريق ولم يعد سلوكه مناسبًا بين الجميع".

وحقق كامبوس رغبة إنريكي في النهاية، حيث رحل نيمار عن باريس سان جيرمان بعد 6 سنوات قضاها داخل النادي الفرنسي، وتم بيعه إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

ولم يقدم نيمار بصمة بارزة مع الهلال، حيث خاض 5 مباريات فقط سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين لزملائه، قبل أن يغيب عم الفريق لنهاية الموسم الجاري بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.