الهلال أم النصر؟ .. فتح ملف الصفقة المحلية "المستعصية" من جديد

فتح ملف إحدى الصفقات المحلية الكبرى مجددًا

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قبل شهرين ونصف على فتح باب الميركاتو الشتوي، بدأت الأندية السعودية الكبرى، تجهز لمجموعة من الصفقات العالمية والمحلية؛ لتدعيم صفوفها بشكل رسمي.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح محط أنظار العالم أجمع؛ بعد الصفقات الضخمة، التي بدأت بانتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

وفي هذا السياق.. كشف برنامج "المنتصف"، عن استعداد فريق عاصمي كبير، للدخول في مفاوضات مع نادي الشباب؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشار البرنامج، إلى أن الشباب، نجح في الحفاظ على الحربي بـ"إعجوبة"، خلال صيف العام الحالي؛ على الرغم من تقديم أكثر من نادٍ، عروض رسمية لضم اللاعب.

الهلال والنصر أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع متعب الحربي؛ خاصة مع النقص العددي في مركز الظهير الأيسر، وعدم وجود بدلاء للثنائي ياسر الشهراني والبرازيلي أليكس تيليس، على التوالي.

جدير بالذكر أن الحربي، كان قد تغزل في الهلال، بشكل غير مباشر؛ عندما قام بوضع "إعجاب"، على منشور انتقال زميله السابق، المدافع الدولي حسان تمبكتي، من الشباب إلى الفريق الأزرق.

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