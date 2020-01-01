لوشيسكو يُحذر لاعبي الهلال من "اللحوم"

الزعيم تنتظره مباراة حاسمة وقوية في الدوري السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحذير قوي صدر من رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال للاعبيه حول تناول اللحوم بكثرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الزعيم مقبل بعد عدة أيام على مباراة الموسم، إذ سيُواجه النصر في ديربي الرياض يوم الخامس من أغسطس القادم على استاد الملك فهد الدولي في لقاء قد يحسم إلى حد كبير صراع اللقب أو يفتحه على مصراعيه.

اقرأ أيضًا | سامي الجابر وهدافو الدوري السعودي دون الفوز باللقب

المزيد من الفرق

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن مطارده النصر قبل ثمان جولات من نهاية الموسم.

الرياضية أوضحت أن المدرب الروماني تلقى توصيات من اختصاصي التغذية في الفريق بضرورة التزام اللاعبين بتنفيذ البرنامج الغذائي المعد لهم وكذلك اتباع الإجراءات الخاصة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقد تواصل لوشيسكو مع اللاعبيه وأكد عليهم عدم الإفراط في تناول اللحوم خلال أيام العيد تجنبًا لزيادة الوزن قبل أيام قليلة من لقاء الديربي.