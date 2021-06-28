مستعينًا بموقف جوميس .. إعلامي: دليل جديد على السنة الضوئية بين الهلال والنصر

"سنة ضوئية" تصريح شهير لسامي الجابر

استعان الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان بموقف للفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم نادي الهلال السعودي، لإثبات صحة المقولة الشهيرة لسامي الجابر؛ رئيس الزعيم الأسبق، "الفارق بين الهلال والنصر سنة ضوئية".

الجابر كان قد قال في تصريح قديم له أن الفارق بين الزعيم والعالمي، سنين ضوئية لصالح الأول، في تصريح أثار استياء النصراويين، ورغم مرور سنوات عليه إلا أنه يتجدد الحديث عنه بين الحين والآخر، ويستعين به الهلاليون في كل موقف لاستفزاز العالميين.

وقام الجعيلان بنشر صورة لجوميس داخل سفارة السعودية بالسنغال، وصورة أخرى لثنائي النصر البرازيلي بيتروس ماتيوس وأندرسون تاليسكا، من الفيديو استفزازي الشهير، معلقًا: "صورة تشرح معنى السنة الضوئية".

صورة تشرح معنى السنة الضوئية 🤔 pic.twitter.com/yOQQsUzgVo — م. سليمان الجعيلان (@sulimanAljuilan) June 27, 2021

الفرنسي جوميس دائم التعبير عن حبه للمملكة، وفي هذه الأيام، قام اللاعب بزيارة مقر سفارة السعودية خلال قضاء إجازته ببلده الأم السنغال، مهديًا إياها لوحة خاصة تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. (طالع التفاصيل)

أما الثنائي تاليسكا وبيتروس فقد أثارا الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرا في فيديو مشيرين لخصومهم بالصمت، وردد الأول عبارته الشهيرة: "ها ها ها .. أنا نصراوي". (طالع التفاصيل)