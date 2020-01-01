فيديو | الهلال يسحق الحزم ويُتوج بطلًا للدوري السعودي

الزعيم تُوج بلقبه الـ16 في الدوري السعودي للمحترفين

تُوج الهلال رسميًا بطلًا للموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد انتصاره الساحق على الحزم في محيط الرعب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

الفوز رفع رصيد بطل آسيا إلى 66 نقطة قبل جولتين من خط النهاية، ورغم نجاح منافسه المباشر "النصر" في رفع رصيده إلى 60 نقطة بانتصاره المتأخر اليوم على الفيحاء 2-1، إلا أنه خسر اللقب رسميًا بفضل تفوق منافسه في المواجهات المباشرة.

لقاء ملعب جامعة الملك سعود بدأ قويًا جدًا بهدفين في الدقائق الثمانية الأولى، الأول أحرزه عبد الرحمن اليامي لصالح الحزم وبعده عادل سالم الدوسري للهلال عند الدقيقة الثامنة.

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تلك البداية كانت مقدمة شوط أول ممتاز بين الطرفين تبادلا خلاله الهجمات والفرص الجيدة، لكن الهلال من نجح في التقدم بهدف بافيتمبي جوميس من ركلة جزاء احتسبت لصالح سيباستيان جيوفينكو عند الدقيقة الـ40.

الزعيم بدأ الشوط الثاني بأفضلية كبيرة، وقد ترجمها سريعًا لهدفين من جوميس عند الدقيقتين 53 و56، وقد سجل الثاني من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

ورغم محاولات الطرفين الجيدة لإحراز المزيد من الأهداف إلا أن اللقاء انتهى بانتصار الهلال 4-1 وتتويجه رسميًا بلقبه الـ16 في الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق موسم 1976-1977.