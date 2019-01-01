لوشيسكو يرفض توجيه الاتهامات للاعبي الهلال عقب الخسارة أمام النصر

حقق النصر انتصارًا ثمينًا على الهلال خارج ملعبه في الدوري السعودي

رفض رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال توجيه الاتهامات للاعبي الفريق عقب الخسارة أمام النصر في ديربي الرياض ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي.

وتقدم الهلال بهدف كارلوس إدواردو على استاد جامعة الملك سعود لكن عبد الرزاق حمدالله سجل هدفين في الشوط الثاني انتزع بهم نقاط اللقاء الثلاثة لصالح النصر.

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المدرب الروماني قال أن السبب في الخسارة كان العامل البدني، موضحًا أن النصر تفوق بدنيًا لأنه متفرغ للدوري السعودي بعكس الهلال الذي مازال يلعب في دوري أبطال آسيا.

ورفض لوشيسكو توجيه أصابع الاتهام للاعبين خاصة لارتكابهم أخطاءً فردية خلال اللقاء، إذ قال "الوقت غير مناسب لتوزيع الاتهامات على بعض اللاعبين، إذ هم أنفسهم من قاد الهلال لصدارة الدوري ولنهائي دوري أبطال آسيا".

"علي آل بليهي لاعب جيد وقد أخطأ، لكن لا يُمكنه تحميل مسؤولية كل الأخطاء، نحن كمجموعة نتحمل المسؤولية".