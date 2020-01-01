الهلال يُعلن إصابة المعيوف وشكوك حول لحاقه بالديربي

حارس المرمى خارج مواجهة النصر

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى لنادي الهلال الذي يستعد لمواجهة النصر في ديربي الرياض يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ انضم لاعب ثالث لقائمة المصابين الجدد في الفريق.

متصدر الدوري السعودي أعلن مساء اليوم الأحد إصابة حارس مرماه عبد الله المعيوف بتمزق في العضلة الخلفية كان السبب في غيابه عن المران منذ أمس السبت.

اقرأ أيضًا | حمدالله وأسرع اللاعبين وصولًا لـ50 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين

المزيد من الفرق

الهلال لم يُعلن مدة غياب اللاعب لكن جُل المصادر الصحفية رجحت حاجته لـ2-3 أسابيع من العلاج والتأهيل مما يعني غيابه عن مواجهة النصر المهمة في ديربي الرياض.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

النادي خسر بالفعل الثنائي سالم الدوسري وياسر الشهراني بعد تعرضهما للإصابة خلال تواجدهما في معسكر المنتخب السعودي، وتحوم شكوك كبيرة حول لحاقهم بالمباراة أمام النصر.

الفحوصات الطبية كانت قد أثبتت إصابة الدوسري بكدمة في اليد وتمزق في العضلة الخلفية، فيما يُعاني ياسر الشهراني من تمزق في عضلة الساق، وقد غاب الثنائي عن مواجهة جامايكا الودية التي أقيمت أمس وانتهت لصالح الأخضر بثلاثية نظيفة.