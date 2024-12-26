"بعد استخدام جدته للسخرية منه" .. الهويدي يصالح نجم الهلال: سأذهب إلى بيته بـ"الحاشي" في هذه الحالة!

اللاعب تعرض لهجومٍ عنيف في الفترة الأخيرة..

قدّم ناصر الهويدي، رئيس مجلس إدارة الباطن الأسبق، الناقد الرياضي الحالي، وعدًا على الهواء مباشرة؛ وذلك بعد سخريته من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الهويدي سخر في الساعات الماضية، من أداء نجوم منتخب السعودية أمام اليمن، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، ومنهم مهاجم الهلال عبدالله الحمدان، الذي سجل هدف الانتصار القاتل (3-2).

واعتبر الهويدي أن الهدف الذي سجله الحمدان في الشباك اليمنية، سهلًا للغاية لأن الكرة جاءت إليه أمام المرمى؛ قائلًا: "حتى جدتي تستطيع إحراز مثل هذا الهدف؛ لماذا الاحتفال بهذه الطريقة؟!".

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وبعد هذه السخرية.. تعرض رئيس الباطن الأسبق، لهجومٍ جماهيري عنيف؛ ليخرج في تصريحات جديدة على الهواء مباشرة، في حلقة يوم الخميس من برنامج "أكشن مع وليد"؛ قائلًا فيها: "كلماتي كانت بسبب حرقتي على المنتخب الوطني".

ووعد ناصر الهويدي الجميع، بالذهاب إلى بيت عبدالله الحمدان بـ"الحاشي"؛ حال تتويج منتخب السعودية بلقب بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وأعرب الهويدي عن أمنيته الكبيرة بتألق الحمدان، وتحقيق كل ما يتمناه في مسيرته الكروية؛ خاصة أنه مهاجم لا يزال صغيرًا في السن، حيث يبلغ 25 عامًا.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج "الكويت 2024".

جدير بالذكر أن البحرين تتصدر المجموعة الثانية في "خليجي 26"، برصيد 6 نقاط من انتصارين؛ بينما يحتل المنتخب السعودي "الوصافة" بـ3 نقاط، متقدمًا على العراق "الثالث" بفارق الأهداف؛ في الوقت الذي يقبع فيه اليمن في "قاع الترتيب"، بدون أي نقطة.