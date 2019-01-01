رينارد: أتمنى التوفيق للهلال لنيل لقب دوري أبطال آسيا

المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد يتمنى التوفيق للهلال ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا

تمنى هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي التوفيق للهلال وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال سيلعب النهائي القاري ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني ذهابًا في الرياض يوم 9 نوفمبر وإيابًا في طوكيو يوم 24 من نفس الشهر.

رينارد يُوافق على طلب الهلال بخصوص لاعبيه في المنتخب السعودي

المدرب الفرنسي قال خلال حواره مع موقع فيفا "لدينا سبعة لاعبين من فريق الهلال الذي تأهل للدور النهائي ونأمل لهم التوفيق بنيل اللقب".

أضاف حول قدرات اللاعب السعودي "اللاعب السعودي يملك مهارات كبيرة، ما يؤهله للعب والمنافسة في أعلى مستوى قاري، خاضت أربعة أندية منافسات دوري أبطال آسيا".

الهلال كان قد تأهل لنهائي دوري الأبطال بعد إقصاء السد القطري بنتيجة إجمالية 6-5، إذ فاز في الدوحة 4-1 وخسر في الرياض 4-2، فيما تأهل أوراوا ريد دياموندز على حساب جوانزو إيفرجراند الصيني.

وقد وافق رينارد على طلب الفريق السعودي استعادة لاعبيه بعد مباراة الأخضر ضد أوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وأعلن أنه سيخوض مواجهة باراجواي الودية دون نجوم الهلال.