رسميًا | بصيغة جديدة .. الفيصلي يستعيد أحمد أشرف من الهلال

اللاعب ودع ناديه بكلمات عاطفية

أعلن نادي الفيصلي رسميًا عن تعاقده مع أحمد أشرف لاعب وسط الهلال ، وذلك عبر تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي على تويتر.

صاحب الـ26 عامًا كان قد ارتدى قميص الفيصلي خلال الموسم الماضي بالإعارة من الهلال، وقد عاد للفريق لكن بصيغة جديدة، حيث انتقل نهائيًا في صفقة قدرها الإعلام بـ3 ملايين ريال سعودي.

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وكان أحمد أشرف قد عاد للهلال بعد انتهاء إعارته في بداية أكتوبر الجاري، وقد لعب مع الزعيم مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل أن يُقرر المدرب رازفان لوشيسكو عدم الحاجة لخدماته ويمنح الإدارة الضوء الأخضر للتخلي عنه.

وتنافست عدة أندية على ضمه منها الرائد، إلا أن الفيصلي كان من نجح في الظفر بخدماته، حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ولم يُعلن "عنابي سدير" عن تفاصيل الصفقة، لكن المصادر الصحفية أكدت أن أحمد أشرف وقع عقدًا يمتد لثلاث سنوات مع الفريق.