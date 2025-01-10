جيسوس "يعاند" جماهير الهلال بسبب علي البليهي .. ويحدد بديل سالم الدوسري أمام العروبة

الهلال يحل ضيفًا على العروبة في جامعة الجوف..

استقر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على بديل القائد سالم الدوسري، في مباراة العروبة، بعد تأكد غيابه عن اللقاء، بداعي الإصابة.

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وتلقى المدير الفني للهلال، توصية من قِبل الجهاز الطبي، بإراحة سالم الدوسري، وعدم مشاركته في مباراة العروبة، المقررة السبت، على ملعب جامعة الجوف، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بعد معاناته من آلام العضلة الضامة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن جيسوس، قرر الاعتماد على لاعب الوسط ناصر الدوسري، في مركز الجناح الأيسر، بدلًا من سالم الدوسري، ليشارك ناصر في ذلك المركز للمرة الخامسة، بعدما لعبه أمام الرائد عام 2019، ثم الفتح والتعاون والاتحاد، خلال الموسم الرياضي.

وفي سياق متصل، شهدت مناورة الهلال الفنية، تواجد المدافع علي البليهي، والذي ينوي جيسوس الاعتماد عليه في مباراة العروبة، رغم الانتقادات الواسعة التي طالت البليهي، على خلفية أخطائه الدفاعية المؤثرة، والتي ظهرت جليّة مع المنتخب السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي، ومن ثمّ مستوياته أمام الاتحاد، في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الهلال نحو مصالحة جماهيره، عقب الخروج من دور الثمانية في كأس الملك، على يد الاتحاد بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا.

يذكر أن جيسوس دافع عن البليهي في المؤتمر الصحفي، عقب لقاء الاتحاد، حيث قال "لا أرى أي شيء يدفعني لعدم الاعتماد على البليهي، ولا ننسى أنه حسم لنا آخر مباراة لعبناها في الدوري (أمام الرائد)".

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ويحتل الهلال وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، والذي يستعد بدوره لملاقاة الفيحاء في ختام الجولة الرابعة عشرة.