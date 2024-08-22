كواليس صادمة .. الكشف عن "الشروط التعجيزية" التي دمرت خطة الهلال والشباب في الميركاتو

صدمة كبرى لعملاقي الرياض في الميركاتو الصيفي..

حملت الساعات القليلة الماضية، أخبارًا صادمة لناديي الهلال والشباب السعوديين؛ اللذين يريدا تدعيم صفوفيهما بقوة، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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الشباب خطط للتعاقد مع المدافع الإسباني ماريو هيرموسو "لاعب حر"، ومتوسط الميدان البرتغالي دانييل بودينسي من وولفرهامبتون الإنجليزي؛ حيث اشترط تسهيل تسجيليهما في قائمة الفريق، من قِبل لجنة الاستدامة المالية؛ للاستغناء عن الظهير الأيسر السعودي متعب الحربي، إلى نادي الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ما حدث؛ هو أن لجنة الاستدامة المالية، أبلغت نادي الشباب خلال الساعات الماضية؛ بـ"استحالة" تسجيل هيرموسو وبودينسي، في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.

ومن ناحيته.. كشف مصدر شبابي في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، عن كواليس تعثر صفقتي المدافع الإسباني ومتوسط الميدان البرتغالي.

Shahid

المصدر قال: "لجنة الاستدامة المالية في وزارة الرياضة، طلبت شروطًا تعجيزية؛ للموافقة على تعاقد الليوث مع هيرموسو وبودينسي، في الميركاتو الصيفي الحالي".

وأوضح أن اللجنة طلبت من محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، تقديم "ضمانات مالية" لرواتب الثنائي، خلال مدة عقديهما في السنوات الثلاثة القادمة كاملة.

وأشار المصدر إلى أن المنجم قدّم "ضمانات مالية" للموسم الأول، مع وعد بتوفير ضمانات للعامين الأخريين، خلال الفترة القادمة، خاصة أنه يعتمد على ميزانية النادي فقط؛ وهو الأمر الذي رفضته لجنة الاستدامة المالية.

وشدد المصدر على أن انتقال متعب الحربي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أصبح أمرًا صعبًا للغاية؛ بعد أن عرقلت لجنة الاستدامة المالية، انضمام هيرموسو وبودينسي إلى الشباب.