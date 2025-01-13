بعد الاجتماع الطويل مع إنزاجي .. ميلينكوفيتش سافيتش يكشف موقفه من رغبة إنتر في ضمه

نجم الهلال ارتبط بالعودة إلى إيطاليا مؤخرًا

أوضح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط الهلال السعودي، موقفه من رغبة إنتر الإيطالي في ضمه، خاصة بعد تصاعد الأنباء بهذا الشأن مؤخرًا وتحديدًا بعد اجتماع النجم الصربي مع سيموني إنزاجي المدير الفني للنيراتزوري في الرياض أثناء المشاركة في كأس السوبر الإيطالي.

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إنتر مهدد بفقدان لاعب وسطه دافيد فراتسي، حيث يرغب لاعب ساسولو السابق في الخروج بحثًا عن فرص أكبر للعب، ويهدف للتعاقد مع بديل له، وقد ربطته الصحافة بعدد من اللاعبين منهم بريان كريستانتي وكذلك سافيتش الذي يُعد من الأعمدة الرئيسية في الفريق السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وصب اجتماع سافيتش الطويل في الرياض مع إنزاجي الكثير من البترول على نار تلك الأخبار، لكن موقع "إف سي إنتر نيوز" صب في المقابل الكثير من الماء بالنقل عن مصدر مقرب من اللاعب نفيه التام لتلك الأخبار ولتأكيد استمراره في دوري روشن السعودي.

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المصدر أوضح أن اللاعب مرتاح جدًا في السعودية ولا ينوي تغيير مكان إقامته لا في يناير الجاري أو حتى عقب نهاية الموسم في يونيو، كما أشار الموقع الإيطالي إلى أن راتب سافيتش المقدر بـ30 مليون يورو سنويًا يقف عائقًا أمام عودته إلى السيري آ، بل يُرجح تمديد عقده الذي سينتهي مع الهلال صيف 2026 لموسمين أو 3 آخرين.

يُشار إلى أن سافيتش عمل تحت قيادة إنزاجي في لاتسيو خلال الفترة من 2016 حتى 2021، حيث رحل المدرب لتدريب إنتر قبل أن يُغادر اللاعب باتجاه الهلال صيف 2023.