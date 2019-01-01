التاريخ يصب في صالح الهلال قبل مواجهة السد القطري

يلتقي السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي على ستاد جامعة الملك سعود

ماجد جزر فيسبوك تويتر

يشهد اليوم الثلاثاء مواجهة بين من العيار الثقيل بين فريقين من أكثر أندية غرب آسيا نجاحاً على مستوى البطولات الآسيوية.

ويلتقي السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي على ستاد جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الزعيم الهلالي قد حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4\1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ليضع الزعيم السعودي قدمًا في نهائي البطولة.

تاريخيًا تعتبر هذه المواجهة الـ15 بين الفريقين في البطولة القارية، حيث انتصر الأزرق السعودي في 8 مباريات، مع انتصارين للفريق الأبيض القطري، و3 تعادلات.

على صعيد الألقاب أحرز السد اللقب الآسيوي في مناسبين، ومثله الهلال، وبلغ الأخير المباراة النهائية عام 2014 و2017، وخسرهما أمام سيدني الأسترالي، وريد دينامندز الياباني، بينما حقق السد اللقب مرتين عامي 1989 و2011.