الاتحاد السعودي يُغرم الهلال ويفرض عقوبة قاسية على حسين السيد

عقوبة تضمنت الإيقاف والغرامة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن فرض عقوبة قاسية على حسين السيد لاعب الاتفاق المعار له من الأهلي المصري تضمنت الإيقاف والغرامة المالية.

وأوضحت اللجنة عبر بيانها الرسمي أن حسين السيد قام في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ضد النصر في الدوري السعودي بالاعتراض على أحد قرارات الحكم وارتكاب أفعال عدوانية تجاهه مما أدى لطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة.

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وعاقبت اللجنة اللاعب المصري بالإيقاف لأربع مباريات رسمية وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال سعودي أي ما يقرب من 11 ألف دولار أمريكي تُدفع خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار القرار.

من جانب آخر، فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الهلال السعودي قدرها 45 ألف ريال سعودي لقيام جماهيره بإلقاء زجاجات المياه على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة الفريق ضد الوحدة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وتلك هي المرة الرابعة التي يُغرم بها الزعيم هذا الموسم.