تفوق تاريخي ساحق للهلال على الرائد في دوري المحترفين السعودي

الهلال سيواجه الرائد في الجولة القادمة من الدوري السعودي

يستضيف الهلال في الثامنة والثلث من مساء اليوم الأربعاء فريق الرائد على ملعبه جامعة الملك سعود لحساب الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي والتي ستُفتتح اليوم.

الزعيم تقدم لصدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن النصر بعد انتصاره على أبها في الجولة الماضية وتعثر منافسه بالتعادل مع ضمك، ويلتقي الرائد بهدف الحفاظ على صدارته.

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في المقابل، تعادل الرائد مع الاتحاد خلال الجولة السابقة 1-1، ويتواجد الفريق في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال في الصدارة ويُحارب لدخول المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

إليكم أبرز أرقام المباراة ..

التقى الهلال والرائد 23 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الهلال 19 مرة مقابل مرة واحدة فقط للرائد وهناك 3 حالات تعادل بينهما.

فاز الهلال في مباريات (19) وسجل أهدافاً (52) وحافظ على نظافة شباكه (12) أمام الرائد أكثر من أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة.

سجل الهلال في جميع المباريات الـ23 التي لعبها أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي، ولم يخض الفريق لقاءات أكثر أمام أي فريق آخر دون الفشل في التسجيل مرة واحدة على الأقل.

حصد الهلال أكبر عدد من النقاط على أرضه هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (19 بالتساوي مع التعاون)، لقد فاز في كل من آخر 3 مباريات بيتية، أطول سلسلة انتصارات له على أرضه هذا الموسم في المنافسة.

آخر خسارة للهلال خلال شهر فبراير في دوري المحترفين السعودي كانت في 2016 أمام الاتحاد (0-1)، فاز 8 مرات في 10 مباريات خلال هذا الشهر منذ ذلك الحين (تعادل مرتين)، منتصرًا في كل من آخر 5.

سجل الهلال أهدافًا بالرأس أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، بواقع 8 أهداف، نصفها صنعها سباستيان جوفينكو وكان 3 منها بتمريرات حاسمة من ركلات ركنية.

سجل الهلال أهدافًا من ركلات ركنية أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (6)، بينما الرائد من بين 3 فرق لم تسجل هذا الموسم بهذه الطريقة، مع الشباب والفتح.

ساهم لاعب الرائد محمد فوزير في إحراز مجموع 3 أهداف في آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (سجل 1 صنع 2)، بقدر التي ساهم بها خلال 13 مباراة سابقة له في المنافسة.

ساهم لاعب الهلال سباستيان جوفينكو في إحراز 9 أهداف في دوري المحترفين السعودي منذ بداية ديسمبر الماضي (سجل 3 صنع 6)، أكثر من أي لاعب آخر خلال الفترة نفسها، لقد صنع أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر خلال هذا الموسم في المنافسة (7).