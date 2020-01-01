محمد فوزير يعتذر لزملائه وجماهير الرائد

اللاعب المغربي أهدر ركلة جزاء حاسمة أمام الهلال

تقدم محمد فوزير نجم الرائد بالاعتذار لزملائه وجماهير الفريق عن إهداره ركلة جزاء حاسمة في الوقت القاتل من مباراة الهلال مساء أمس، والتي انتهت بخسارتهم 3-1 ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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الحكم كان قد احتسب ركلة جزاء للرائد عند الدقيقة الـ89 وكانت النتيجة تُشير لتقدم أصحاب ملعب جامعة الملعب سعود بهدفين مقابل هدف، ولكن عبد الله المعيوف تصدى لتسديدة فوزير ليُحافظ على تقدم الهلال ثم يُعززه بنفسه بتسديد ناجح لركلة جزاء كانت الخامسة في اللقاء عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا للضائع.

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اللاعب المغربي بدأ تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية بتقديم اعتذار لزملائه وجماهير الرائد عن إهدار ركلة الجزاء، قائلًا "قدر الله وما شاء فعل، أعتذر عما حدث وإن شاء الله أعوض في مباريات أخرى".

وعن الخسارة، قال فوزير "كنا قادرين على العودة في المباراة وإدراك التعادل لكني أهدرت ركلة الجزاء التي سنحت لنا، الآن سنحاول التحسن وتقديم أداء أفضل واستعادة النتائج الإيجابية".

أخيرًا أشاد فوزير بالحكم وإدارته للمباراة رغم احتسابه 5 ركلات جزاء إحداها كانت ضده لصالح ياسر الشهراني، بقوله "الحكم بشكل عام كان ممتاز، لا أعلم مدى صحة ركلة الجزاء التي كانت ضدي في الشوط الأول، سأشاهده وأرى".

الهلال بانتصاره أمس حافظ على صدارة الدوري السعودي بعدما تقدم للنقطة الـ38 بفارق 4 نقاط عن النصر الذي سيلتقي الفتح اليوم في الرياض لحساب نفس الجولة ولديه فرصة إعادة الفارق مجددًا إلى نقطة واحدة.