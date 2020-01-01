الجوكر وصاحب التمريرات الساحرة .. ياسر الشهراني نفاثة الهلال والأخضر

نواصل تسليط الضوء على أبرز نجوم الدوري السعودي ونصل لمدافع الزعيم

خاض الهلال صراعًا شرسًا صيف 2012 للفوز بتوقيع أحد أفضل الأظهرة الصاعدة في الدوري السعودي للمحترفين ، إذ استطاع بعد جهد كبير من مسؤوليه الظفر بتوقيع ياسر الشهراني لاعب القادسية.

الشهراني لعب دورًا كبيرًا في انتقاله للفريق الأزرق، إذ كانت رغبة القادسية بيعه إلى النادي الأهلي مقابل 30 مليون ريال سعودي وقد عرض الراقي 25 مليون بالفعل، لكن اللاعب رفض تمامًا وتمسك بالانتقال للهلال أو البقاء حتى نهاية عقده بعد 18 شهرًا، بل وهدد باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهكذا تمت الصفقة مقابل 15 مليون ريال سعودي.

لم يُخيب الشهراني ظن إدارة الهلال ورئيسه عبد الرحمن بن مساعد أبدًا، وسجل اسمه سريعًا في قائمة أفضل صفقات الزعيم في تاريخه، وأصبح أيضًا ملك الجبهة اليُسرى في الهلال والمنتخب السعودي.

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اللاعب صاحب الـ28 عامًا والملقب بالنفاثة لقدراته الكبيرة في الاختراق الطولي وصولًا لمنطقة جزاء المنافسين يستطيع اللعب في أكثر مركز على أرض الملعب، إذ يلعب في خانة الظهير الأيمن والجناح الأيسر ولاعب الوسط المتقدم بجانب الظهير الأيسر، وحتى أنه لعب في قلب الدفاع خلال بعض المباريات الودية، ولذا يستحق تمامًا لقب الجوكر.

الشهراني لعب 17 مباراة هذا الموسم في الدوري السعودي، بدأها جميعًا ولعبها كاملة، ولم يغب اللاعب إلا بداعي الإيقاف أو الراحة استعدادًا لمباريات أخرى في بطولات مختلفة، وهو ما يؤكد ثقة المدرب رازفان لوشيسكو الكبيرة به.

الشهراني اعتاد تقديم دعم كبير لهجوم الهلال، سواء حين يلعب في يمين أو يسار الدفاع، إذ يمتاز بالقدرة على المراوغة واتخاذ القرارات المناسبة في نصف ملعب المنافس ومنح زملائه الكرة داخل منطقة الجزاء بدقة كبيرة، سواء في الهواء أو على الأرض.

الأرقام تدعم هذا الأمر، إذ صنع الشهراني هذا الموسم في الدوري السعودي 14 فرصة لزملائه منهم 7 فرص مؤكدة ومحققة للتسجيل، لكن لم يتم استغلال سوى أقل من نصفهم، إذ توقف عدد تمريراته الحاسمة عند الرقم ثلاثة.

بشكل عام وفي جميع البطولات، لعب الشهراني 24 مباراة صنع خلالهم 4 أهداف هذا الموسم منهم ثلاث مباريات في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر خلال ديسمبر الماضي.

يمتاز الشهراني بقدرة جيدة على التسديد من بعيد، والأهم أنه ليس اللاعب الذي يُسدد لمجرد التسديد، بل يختار المكان والزمان المناسبين، وهذا ما يثبته رقم أنه حاول التسديد 13 مرة مرت 11 تسديدة منهم من المدافعين نحو المرمى، وكان منهم 5 تسديدات بين القائمين والعارضة وستة خارجهم، والجميل أن 3 من تلك التسديدات على المرمى جاءت من خارج منطقة الجزاء.

مرر الشهراني 950 تمريرة في الدوري السعودي هذا الموسم بنسبة نجاح تجاوزت الـ84%، أكثر من نصفهم وتحديدًا 504 تمريرة كانت في نصف ملعب الخصم بنسبة نجاح بلغت 81%، وقد مرر 79 كرة لداخل منطقة جزاء المنافسين أي بمعدل 4.5 تمريرة في المباراة الواحدة وهذا يؤكد مدى مساندته لهجوم الهلال.

اللاعب السعودي نجح في المراوغة 17 مرة من أصل 30 محاولة، أي بنسبة نجاح بلغت 56% ... وهو أحد أفضل المدافعين المراوغين رقميًا في الدوري السعودي.

الشهراني لا يمتاز فقط بالأداء الهجومي القوي مع الهلال، وهذا ما يجعله متميزًا عن العديد من الأظهرة في الدوري السعودي، إذ يُقدم أداءً دفاعيًا قويًا وفعالًا ويُساهم في صلابة دفاع الزعيم.

الشهراني لم يستطع أحد مراوغته في الدوري السعودي هذا الموسم سوى 9 مرات فقط، وقد نجح في استعادة الكرة 78 مرة، وقام بـ34 تدخلًا دفاعيًا نجح في ما يزيد عن نصفهم أي بنسبة 65%.

اعتدنا أن يكون الظهير ضعيف في الكرات الهوائية، لكن ياسر يُجيد التعامل معها خاصة في الجوانب الدفاعية ... لقد خاض 60 منافسة هوائية مع منافسيه نجح في حسم 37 منهم لصالحه.

الشهراني يخوض حاليًا موسمه الثامن مع الهلال السعودي ولنا أن نعلم أنه لعب 161 مباراة في الدوري السعودي خلال تلك الفترة، بدأ منهم 152 لقاءً، فاز في 110 منهم وتعادل في 30 وخسر 21 مباراة فقط، وقد خرج من 48 مباراة بشباك نظيفة.