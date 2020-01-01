أخبار الهلال اليوم | رسالة سعود كريري، ومن يحرز الهدف الأول بالرأس؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال ينتظر هدفه الأول في الدوري السعودي بالرأس

يُعد الهلال واحدًا من 6 أندية لم تُسجل بالرأس في الدوري السعودي بعد انتهاء 6 جولات منه.

ويتصدر الرائد والباطن قائمة الأندية الأكثر تسجيلًا بالرأس بواقع 3 أهداف، فيما لم تنجح أندية الهلال، الأهلي، التعاون، الاتفاق، القادسية والوحدة في التسجيل بعد.

المزيد من الفرق

سعود كريري في رسالة للاعبي وجماهير الهلال: كفى أفراحًا، لنعد للعمل

وجه سعود كريري مدير الكرة في الهلال رسالة للاعبي وجماهير الفريق طالبهم خلالها بالتوقف عن الاحتفال والعودة للعمل الجاد لتحقيق أهداف الفريق وطموحاته هذا الموسم.

🎥 | سعود كريري يوجه رسالة لجماهير الهلال. pic.twitter.com/tFHah21aTU — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 30, 2020

الهلال تُوج بكأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت الماضي بفوزه على النصر، ويستعد حاليًا لمواجهة الفتح في سابع جولات الدوري السعودي.

سر احتفال هيون مع باتشي بعد هدفه ضد النصر

أفادت مصادر صحفية أن احتفال جانج هيون سو مدافع الهلال بهدفه ضد النصر مع المدرب المساعد كريستيان باتشي كان سبب أن الهدف لم يكن وليد الصدفة، بل تدرب المدافع الكوري الجنوبي عليه جيدًا مع المدرب الإيطالي.

لا يوجد شيء بالصدفة داخل الهلال ✅



هدف جانج في مرمى النصر بنهائي كأس الملك تم التدريب عليه قبل المباراة 🏃‍♂️



صورة تجمع جانج مع المدرب المساعد بالهلال كريستيانو باتشي وطريقة تسجيل الهدف ⚽️🥅



( 📸:@SINHfc ) pic.twitter.com/vr0sdMeAwT — موقع جول السعودي (@GoalSA) November 30, 2020

وقد نُشرت صورة على تويتر تُوضح ذلك الأمر.

رقم مثير لسلمان الفرج في نهائي كأس الملك