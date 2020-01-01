أخبار الهلال اليوم | الإدارة تبدأ مفاوضة اللاعبين حول تخفيض رواتبهم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 إبريل

تصدرت مفاوضات إدارة الهلال مع لاعبيها لتخفيض رواتبهم الفترة الجارية أخبار الفريق اليوم الجمعة.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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الهلال يبدأ مفاوضات تقليص رواتب لاعبيه

أشارت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل بدأت مفاوضة اللاعبين حول تخفيض رواتبهم في الفترة الجارية بسبب أزمة فيروس كورونا. التفاصيل هنا

صالح الشهري يستغل التوقف لتطوير مهاراته اللغوية

يقرأ صالح الشهري مهاجم الهلال كتبًا باللغتين الإنجليزية والبرتغالية خلال فترة توقف الدوري السعودي الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا، ويهدف اللاعب المعار من الرائد بذلك إلى تحسين وتطوير مهاراته اللغوية التي اكتسبها خلال فترة تواجده مع فريق بيرامار في البرتغال وإقامته لفترة في أمريكا.

نجوم الزعيم يتفاعلون مع تويتر الهلال ويستعيدون ذكريات كأس الكؤوس الآسيوية

تفاعل نجوم الهلال وأبرزهم صالح النعيمة وسامي الجابر مع دعوة حساب النادي الرسمي على تويتر استعادة ذكريات الفوز بكأس الكؤوس الآسيوية عام 1996، وقد سرد المهاجم الملقب بـ "سام 6" عددًا من القصص الجميلة والطريفة حول المباراة.

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة التدخل لإجبار الأندية على تخفيض الرواتب

نفت تقارير صحفية مُقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود تدخل من قبل المسؤولين لإجبار الأندية على تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأندية بخصوص تخفيض الرواتب. التفاصيل هنا