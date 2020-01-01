أخبار الهلال اليوم | عرض لضم جناح سونينج، والشلهوب يُوضح سبب عدم سفره

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 ...

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فيديو | الشلهوب يُوضح سبب عدم سفره إلى قطر

أوضح محمد الشلهوب أنه كان مستعدًا لخدمة الهلال ودعم صفوفه في قطر بعد غياب عدد من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال اللاعب خلال مقطع فيديو "كنت جاهزًا لتلبية الدعوة وقمت بعمل المسحة الطبية استعدادًا للسفر ولتوفير الوقت، لكن تعافي بعض اللاعبين وتحسن حالتهم جعلنا نشعر بتحسن الأمور ولذا لم أسافر، لكن شاء الله أن يُصاب المزيد من اللاعبين وألا يتمكن المتعافين من اللعب، والحمد لله على كل شيء وشكرًا لأبطال الهلال".

الهلال يتقدم بعرض لضم جناح سونينج

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن الهلال تقدم بعرض للتعاقد مع أليكس تيكسيرا جناح سونينج الصيني، ويعمل النادي في اتجاهين .. الأول التوصل لاتفاق مع اللاعب على بنود عقده الشخصية، والثاني التوصل لاتفاق مع النادي الصيني لشراء مدة الـ3 أشهر المتبقية في عقد اللاعب البرازيلي معه.

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