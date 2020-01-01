أخبار الهلال اليوم | بديل الدوسري أمام النصر، ونوفمبر أزرق

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فييتو يُعوض الدوسري أمام الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال اختار لوسيانو فييتو لتعويض غياب سالم الدوسري خلال مواجهة النصر في ديربي الرياض مساء اليوم.

الدوسري يغيب عن اللقاء للإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

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لوشيسكو يُراجع تدريبات الهلال بالفيديو

يقضي رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال فترة العزل الصحي في منزله بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الأسبوع الماضي، ويُتابع مساعده الإيطالي كريستيانو باتشي تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة النصر.

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المدرب الروماني وجد الطريقة الأفضل لمتابعة التدريبات والبقاء في قلب الحدث، وذلك عبر تصويرها بالفيديو ومشاهدتها في منزله عقب نهايتها مباشرة ومن ثم إبلاغ مساعده بأي ملاحظات أو تعليمات جديدة.

ديربي الرياض .. نوفمبر أزرق

يخوض الهلال ديربي الرياض أمام النصر مساء اليوم للمرة الـ17 في شهر نوفمبر، وقد حقق الفريق نتائج ممتازة في هذا الشهر سابقًا.

الهلال واجه النصر في نوفمبر 16 مباراة منذ 1980، فاز في نصفهم وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر سوى 4، وقد خاض الفريقان المباراة ضمن الدوري السعودي ودوري المحترفين وكأس المؤسس وكأس الاتحاد والبطولة العربية.

فيما يخص دوري المحترفين الذي انطلق عام 2008، التقى الفريقان مرتين في نوفمبر وقد فاز كل فريق بمباراة بنتيجة واحدة هي 3-1.

كاريلو يُشارك في مران الهلال الأخير قبل الديربي

شارك أندريه كاريلو جناح الهلال في مران فريقه الأخير استعدادًا لمواجهة النصر، والذي أقيم مساء أمس.