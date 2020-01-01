أخبار الهلال اليوم | تقييم مبادرة الحوكمة، واتفاق مع تيشيرا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقييم الهلال في مبادرة الحوكمة

حصل الهلال على 3.07 في تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي الحالي لأندية الدوري السعودي، مما يجعله غير مؤخل للحصول على دعم إضافي.

وقد أعلنت وزارة الرياضة السعودية نتائج التقييم مساء أمس الجمعة موضحة أن ثلاثة أندية فقط استحقت الدعم هي الفتح والقادسية والاتحاد.

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أندريه كاريلو يُشارك في خسارة بيرو أمام تشيلي

خاض أندريه كاريلو نجم الهلال كامل مباراة منتخب بلاده بيرو ضد تشيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

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وقد انتهى اللقاء بانتصار تشيلي بهدفين دون رد أحرزهما أرتورو فيدال نجم وسط إنتر الإيطالي.

الهلال دون أي ركلة جزاء في الدوري السعودي هذا الموسم.

رغم مرور 4 جولات من الدوري السعودي هذا الموسم إلا أن الهلال ضمن خمسة أندية لم يُحتسب لها أي ركلة جزاء، وهي بجانبه النصر والتعاون والفيصلي والباطن.

وقد احتسب الحكام خلال تلك الجولات الأربعة 18 ركلة جزاء سُجلت جميعًا.

النصر ينفي مفاوضة هدف الهلال

نقل موقع إرم نيوز عن أحد المصادر الخاصة في النصر نفيه وجود أي مفاوضات مع البرازيلي أليكس تيشيرا لاعب سونينج الصيني، وقد أكد المصدر أن معلوماتهم تؤكد توصل اللاعب لاتفاق مع الهلال للانضمام له مجانًا في سوق الانتقالات الشتوي القادم.