أخبار الهلال اليوم | صحة قرارات حكم الديربي، وما الذي دار بين البليهي والوطيان؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

علي البليهي: أهدي "الشباك النظيفة" للمعيوف، ولهذا تحدثت مع الوطيان

أهدى علي البليهي مدافع الهلال الانتصار الثمين على النصر يوم أمس إلى زميله حارس المرمى الغائب عن اللقاء للإصابة عبد الله المعيوف.

وقال البليهي للقنوات السعودية الرياضية "المباراة لم تكن سهلة، أهدي الفوز للمدرب الذي اتبعنا جميع تعليماته اليوم، الفارق أصبح مع النصر 10 نقاط لصالحنا، سنغلق تلك الصفحة ونركز في مباراة نهائي كأس الملك لأنها الأهم".

أضاف "المدرب طلب منا أن نتحلى بالهدوء وألا نتسرع التسجيل، لأن الهدف سيُسجل في أي وقت، والمهم أننا لم نقبل أي هدف. حديثي مع حبيب الوطيان كان لخلق المزيد من الانسجام بيننا، فهي أول مباراة يخوضها معنا، وأحب أخيرًا أن أهدي الشباك النظيفة لعبد الله المعيوف لأنه طلب مني قبل اللقاء عدم استقبال أي أهداف".

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خبراء التحكيم يُجمعون على صحة قرارات حكم ديربي الرياض

أجمع خبراء التحكيم في مختلف وسائل الإعلام على صحة قرارات الحكم الأوروجواياني أندريس كونيا خلال مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض مساء أمس.

الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد :

قرار صحيح من الحكم بإلغاء هدف النصر الأول عند الدقيقة 65" لوجود التسلل.. و رجوع الحكم لـVAR فيما بعد بسبب ضغط من لاعبي #النصر . #الهلال_النصر pic.twitter.com/tj0Om1fuiM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2020

الحكم المصري محمد كمال ريشة المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية أكد صحة قراري الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال ضد مايكون بيريرا وإلغاء هدف النصر للتسلل، وقد أشاد بشخصية الحكم وتعامله مع أحداء اللقاء الذي انتهى هلاليًا بهدفين دون رد.

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