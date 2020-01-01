أخبار الهلال اليوم | "نحن هنا لنلعب ونقاتل حتى النهاية"، وجيوفينكو يفوز بهدف الأسبوع

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ...

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أمين عام اتحاد الكرة السعودي: تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا ليس متاحًا، حصلنا على استثناء للهلال

قال إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي أنهم نجحوا في الحصول على استثناء للأندية السعودية بقيد لاعبيها الجدد في قوائمها الآسيوية رغم انتهاء المهلة المحددة لذلك، ونجحوا كذلك في الحصول على استثناء لصالح الهلال بتغيير حارسي مرماه بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن تأجيل مباراة الهلال وشاهر خودرو التي أقيمت يوم أمس لم يكن ممكنًا لأن التأجيل سيُربك جدول المباريات، موضحًا أنهم نجحوا بجهدهم في الحصول على استثناء وتغيير بنود البروتوكول الصحي بحيث يُسمح للاعبين بإنهاء فترة العزل بعد إجراء مسحتين طبيتين.

وأتم تصريحاته لبرنامج الديوانية بالتأكيد على انضمام سلمان الفرج للتدريبات بعد تعافيه واقتراب عدد آخر من إنهاء فترة العزل، مشيرًا إلى أن وجوده في الدوحة لمساعدة الأندية السعودية خلال مشوارها في البطولة.

جيوفينكو يفوز بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا

فاز سيباستيان جيوفينكو نجم هجوم الهلال بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا والمخصص للجولتين الثالثة والرابعة.

اللاعب الإيطالي سجل هدفًا من ركلة ثابتة بتسديدة متقنة ورائعة ضد باختاكور الأوزبكي في المباراة التي انتهت لصالح الزعيم بهدفين دون رد.

لوشيسكو يُشيد بشباب الهلال وقتالهم أمام شاهر خودرو

أشاد رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال بأداء اللاعبين الشباب خلال مواجهة شاهر خودرو في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي وأعلنت تأهل الزعيم رسميًا لدور الـ16.

مضيفًا "نعيش ظروفًا استثنائية، ولذا كل يوم هو مغامرة جديدة بالنسبة لنا. اعتمدنا أمام شاهر على لاعبين شباب لا يمتلكون أي خبرة والعديد منهم لم يلعب معنا خلال الموسم الماضي، ولم تكن لدينا أي فرصة لإجراء أكثر من تبديل واحد".

تابع "رغم كل تلك الظروف الصعبة إلا أن اللاعبين أظهروا التزامًا وانضباطًا وروحًا ورغبة كبيرة في القتال، وأنا سعيد جدًا بهذا الأمر. حصلنا على فرص خلال المباراة وكان يُمكننا الخروج بنقاط الفوز. تغلبنا على كافة تلك الظروف الصعبة يأتي لامتلاكنا إرادة قوية للفوز باللقب القاري من جديد، نحن هنا لنلعب ونقاتل حتى النهاية".

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