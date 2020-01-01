أخبار الهلال اليوم | هل يُباع النادي؟، وحقيقة مكافأته بمليار ريال سعودي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

وزير الرياضة يكشف حقيقة منح الهلال مليار ريال بعد فوزه بدوري أبطال آسيا

نفى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ما يُشاع حول منح الوزارة نادي الهلال مليار ريال سعودي مكافأة له عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أن تلك المعلومة عارية تمامًا عن الصحة.

موضحًا خلال تصريحاته لقناة روتانا خليجية "الحديث عن منح الهلال مكافأة قدرها مليار ريال سعودي عارٍ تمامًا عن الصحة، كل الأرقام الخاصة بدعم الوزارة للأندية مُعلن عنها، الهلال حصل على مكافأة بالفعل ولكن قيمتها 200 ألف ريال، وقد أبلغنا النصر أنه سيُكافأ حال تأهل للمباراة النهائية لكنه لم يفعل".

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عبد العزيز بن تركي الفيصل: الهلال وغيره من أندية الممتاز ليسوا للبيع

رد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على رغبة الوليد بن طلال شراء نادي الهلال حال طرحه للبيع بالتأكيد على أن طرح أندية الدوري الممتاز للبيع مستبعد تمامًا خاصة في المرحلة الأولى.

#فيديو

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعلق على تصريح سمو الأمير @Alwaleed_Talal بجاهزيته لشراء نادي #الهلال : أندية الدوري الممتاز لن تُطرح للبيع في المرحلة الأولى.. #وزير_الرياضة_في_الصورة pic.twitter.com/Cqp0xQXUCF — في الصورة (@almodifershow) November 16, 2020

إذ قال "ستكون هناك معايير خاصة للأندية التي ستُطرح للبيع، والهلال ليس منها خاصة في المرحلة الأولى، أندية الدوري الممتاز لن تُطرح للبيع، سيتم طرح أندية دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة".

سلمان الفرج يُشارك في مران الهلال

شارك سلمان الفرج نجم وسط الهلال في الجزء الأول من مران الفريق يوم أمس الإثنين، وقد أكمل بدع ذلك تدريباته وفق برنامجه التأهيلي الخاص.

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وشهد المران الذي قاده المساعد كريستيانو باتشي عقب إصابة رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا تدريبات بدنية وفنية متنوعة بجانب مناورة على جزء من الملعب.

الدوسري والشهراني يزوران عيادة الهلال

تواجد سالم الدوسري وياسر الشهراني يوم أمس الإثنين في عيادة الهلال للاطمئنان على حالتهما الصحية بعد إصابتهما خلال تواجدهما مع معسكر المنتخب السعودي.

ويبدو لحاق اللاعبين بمباراة الديربي أمام النصر صعبًا جدًا.

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