خطوة تاريخية .. الهلال يسير على خُطى يوفنتوس ومانشستر سيتي

إدارة الهلال تُفكر خارج الصندوق في السعودية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خطوة تاريخية تنوي إدارة الهلال القيام بها خلال الفترة القادمة يسير خلالها النادي على خطى أندية أوروبية عريقة أبرزها أتلتيكو مدريد وتشيلسي وإنتر وميلان ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

الهلال حقق العديد من النجاحات تحت قيادة رئيسه فهد بن نافل، إذ تُوج بدوري أبطال آسيا 2019 ولقبي الدوري السعودي للموسمين الأخيرين بجانب كأس السوبر السعودي 2020، وقد تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال 2021 وحرمته إصابات كورونا من الدفاع عن لقبه العام الماضي.

الصحيفة السعودية أوضحت أن الإدارة الهلالية تعمل حاليًا على تغيير شعار النادي وتستعد لإطلاق هوية جديدة له خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الرياضية أن الإدارة استقرت بشكل كبير على الشعار الجديد الذي تنوي إطلاقه بالتشاور مع كبار الشخصيات في النادي بعد المفاضلة بين عدد من التصاميم التي عكست تاريخ الأزرق وإنجازاته على الصعيدين المحلي والقاري.

وأتمت الصحيفة في تقريرها الخاص أن الموعد المقترح لإطلاق الشعار الجديد هو الأول من يناير 2022، مشيرة إلى أن الفريق لن يُغير قميصه في الموسم الجديد عن الذي خاض به منافسات الموسم الماضي، وذلك انتظارًا لتصميم قميص جديد تزامنًا مع إطلاق الشعار والهوية الجديدة.