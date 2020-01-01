قانوني ومختص باللوائح: اللاعب في الدوري السعودي سيُحاسب بـ "اليومية"

عقود اللاعبين ستُمدد لكن بشرط موافقة الأطراف جميعًا

أقر الاتحاد السعودي يوم أمس الإجراءات المتبعة فيما يخص عقود اللاعبين بعد قراره استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الرابع من أغسطس القادم، حيث سمح بتمديد العقود التي تنتهي في الـ30 من يونيو الجاري حتى نهاية الموسم لكن بشرط موافقة الأطراف جميعًا.

وأوضح بيان لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي أن التمديد سيكون حتى الـ15 من سبتمبر القادم للأندية المشاركة في الدوري السعودي، فيما سيكون للخامس من أكتوبر للأندية المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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المحامي علي عباس المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أوضح خلال تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية أن اللاعب في الدوري السعودي قد يُحاسب يوميًا بدلًا من شهريًا.

إذ قال "سيكون العقد شهريًا حتى نهاية أغسطس المقبل، بينما الفترة المتبقية "أي أقل من شهر" ستكون بالأجر اليومي لحين انتهاء المنافسات".

وأضاف عباس حول الإجراءات الموصى بها "لابد من وجود ملحق عقد بين ثلاثة أطراف للاعب المعار حتى يستكمل الموسم الرياضي مع ناديه الحالي، لن يسمح لأي لاعب منته عقده بالمشاركة في منافسات الموسم المتبقية دون وجود ملحق عقد بين طرفين للاعبين المنتهية عقودهم وملحق من ثلاثة أطراف للاعبي الإعارة حيث يتم إدخالها في نظام الانتقالات DTMS".

أضاف " يمنع النظام اللاعب السعودي من مزاولة التمارين مع ناديه الجديد لو أراد الانتقال حتى ينتهي الموسم الحالي، في المقابل سيكون اللاعب الأجنبي عاطلًا عن العمل حتى يبدأ الموسم الجديد، والسبب يعود إلى أن معظم الدوريات الأجنبية استكملت منافساتها ما يعني عدم وجود فترة تسجيل جديدة للموسم الجديد وهذا الأمر سيساعد الأندية في مفاوضاتها مع لاعبيها المنتهية عقودهم".

يُذكر أن الأندية السعودية مهددة بفقدان مجموعة كبيرة من لاعبيها الأجانب والمحليين حال لم تتوصل معهم لاتفاق حول تمديد العقد أو الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.