عودة الوطيان وقرار صارم من لوشيسكو بشأن تدريبات الهلال

المدرب الروماني يفرض سياسة جديدة

اتخذ رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي قرارًا صارمًا بشأن تدريبات اللاعبين خلال الفترة القادمة، ذلك عقب الخسارة أمام الوحدة يوم الأحد الماضي.

حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تلقى خسارته الأولى في الموسم حين سقط في الجولة الثامنة أمام الوحدة في الرياض بهدفين مقابل هدف واحد، لكنه رغم ذلك حافظ على صدارته لجدول الترتيب بفارق 3 نقط عن الأهلي.

المدرب الروماني وحسبما أفادت مصادر صحفية اتخذ قرارًا بتطبيق سياسة اليوم الكامل في التدريبات، أي تدرب اللاعبين على فترتين صباحية ومسائية وتناولهم وجبات الغذاء في مقر النادي تحت إشراف أخصائي التغذية.

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وسيضع لوشيسكو برنامجًا تدريبيًا للفترة القادمة يتضمن عددًا من الأيام يُطبق خلالها نظام اليوم الكامل في التدريبات، وذلك لرغبته بإقامة المران في الأجواء الصباحية واستغلالًا لتحسن حالة الطقس في السعودية حاليًا.

من جانب آخر، زادت فرص حبيب الوطيان في حراسة مرمى الزعيم خلال مواجهة الفتح في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم الخميس القادم.

اللاعب تماثل للشفاء تمامًا وسيخضع لاختبارات طبية خلال مران اليوم، وفي حال تخطاها سيكون جاهزًا للعب أمام الفتح، خاصة في ظل مواصلة عبد الله المعيوف الغياب.