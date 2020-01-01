نجم جديد في الهلال يُعلن إصابته بفيروس كورونا

قائمة المصابين تزداد يوميًا

أعلن سالم الدوسري نجم الهلال إصابته بفيروس كورونا، ليُضاف لقائمة مصابي النادي السعودي بالفيروس والغائبين عن مبارياته في دوري أبطال آسيا.

بطل الدوري السعودي كان قد تعرض لعاصفة من الإصابات بفيروس كورونا طالت 10 من لاعبيه بجانب سعود كريري مدير الكرة بالنادي، وذلك فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الموسم من دوري أبطال آسيا.

اقرأ أيضًا | الهلال 4-4 النصر وأشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب السعودية

المزيد من الفرق

وأعلن الهلال في البداية إصابة الخماسي محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وحمد العبدان وصالح الشهري، ومن ثم أعلن عن انضمام ياسر الشهراني لهم، وبعدها أضيف للقائمة الثلاثي نواف الغامدي وعبد الله الحافظ وعبد الله الجدعاني، وقد نال فيروس كورونا الجديد اليوم من الدوسري ليكون اللاعب الـ11.

وكتب الدوسري عبر حسابه الرسمي على سناب شات "الحمد لله على قضاء الله وقدره" مع وضع صورة لفيروس كورونا الذي وُلد في الصين خلال ديسمبر الماضي وغزا العالم بعدها ليؤثر سلبًا على كافة مناحي الحياة.