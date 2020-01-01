نجاة لاعب الهلال من حادث مروري وأضرار جسيمة بسيارته

اللاعب تعرض لإصابات طفيفة

تعرض لاعب الهلال الشاب حمد العبدان إلى حادث مروري مساء أمس الإثنين نُقل على أثره إلى المستشفى فورًا، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب تعرض لإصابات طفيفة تمثلت في بعض الرضوض والكدمات، فيما لحقت بسيارته الخاصة أضرار جسيمة، وقد باشرت الجهات المسؤولة التحقيق في الحادث وأسبابه.

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اللاعب صاحب الـ19 عامًا خريج قطاع الناشئين في الهلال ويلعب حاليًا مع فريق الشباب في النادي، ويُجيد اللعب في الدفاع والوسط.

يُشار إلى أن النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم متوقف حاليًا في السعودية ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقد توقفت بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل النهاية بـ8 جولات ستجمع الأولى بينهم بين المتصدر الهلال ووصيفه النصر الذي يبتعد بفارق 6 نقاط.

ويلتزم اللاعبون حاليًا بالبقاء في منازلهم وممارسة التدريبات الرياضية خاصة البدنية المتفق عليها مع الأجهزة الفنية في المنازل، وتستخدم الأندية عدة وسائل تقنية متقدمة لرقابة ومتابعة اللاعبين وأدائهم للتدريبات.