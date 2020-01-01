أخبار الهلال اليوم | أسماء القادمين والراحلين في يناير، واعتذار الصرامي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إعلامي يكشف خطة الهلال في انتقالات يناير

قال الإعلامي سيف الرخيص أن الهلال أتم اتفاقه مع مهاجم الشباب عبد الله الحمدان وظهير أيسر الفيصلي محمد القاسم للانتقال لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

كما أوضح أن عمر خربين وسيباستيان جيوفينكو سيرحلان عن صفوف الزعيم في يناير القادم، مشيرًا إلى أن البرازيلي أليكس تيشيرا لاعب شاختار سيكون بديل اللاعب الإيطالي.

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المتحدث السابق باسم النصر يعتذر للهلال

تقدم سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر باعتذار لنادي الهلال عبر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 السعودية.

سعود الصرامي : أقدم اعتذاري لنادي الهلال عبر برنامج الحصاد الرياضي.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/1DjyyJXqQQ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 14, 2020

وأوضح الصرامي الذي ترك منصبه في النصر بداية الشهر الجاري أن اعتذاره هذا يأتي ضمن القرار الصادر عن جهات الاختصاص فيما يخص شكوى الهلال ضده.

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