أخبار الهلال اليوم | رسالة جوميس قبل السوبر، وفيديو للمشجع المختلف

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يختتم استعداداته لمواجهة النصر في السوبر

اختتم الهلال مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر مساء غدٍ السبت في كأس السوبر السعودي.

وتضمن المران المسائي فقرات بدنية وفنية وتابعه مجلس إدارة النادي بالكامل، وقد دخل اللاعبون في نهايته معسكرًا مغلقًا حتى موعد اللقاء.

جوميس ورسالة لجماهير الهلال قبل السوبر

وجه بافيتمبي جوميس نجم هجوم الهلال رسالة لجماهير الفريق قبل لقاء السوبر السعودي أمام النصر مساء غدٍ في الرياض.

When the Lion sets his goal or prey, he will not take his eyes off it until he has obtained it.

🦁🏆💙 #thelioniscoming pic.twitter.com/gTq3zlMK1G — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 29, 2021

إذ نشر صورة لعيون أسد عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب "حين يُحدد الأسد هدفه، لا يرفع عينيه عنه إلا بعد أن يحصل عليه".

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جدل كبير وانتقادات وتقديم ولا أروع .. حكاية آخر سوبر جمع الهلال بالنصر

تغيرات كثيرة طرأت على الكرة السعودية في السنوات الأخيرة جعلت منها الأقوى في الوطن العربي، لكن التغيرات لم تكن فقط في المنافسة وقوتها وكثرة اللاعبين الأجانب في المسابقة، لكن التغيرات كانت في كافة الجوانب..

أحد هذه التغيرات كان في أغسطس 2015، عندما تقرر إقامة كأس السوبر المحلي في العاصمة البريطانية "لندن"، لأول مرة في تاريخ بطولة سعودية محلية، على ملعب لوفتس رود. " اقرأ التفاصيل "

لوشيسكو: النصر يريد الثأر منا .. والدوسري: نسعى لإنجاز لم يسبقنا له أحد

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه لديه الخبرات والإمكانيات الكافية كي يوقف خطورة النصر في كلاسيكو السوبر.

العالمي يحل ضيفًا على الهلال بعد غدٍ السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، بكأس السوبر السعودي، كونه وصيف الدوري، وكون الزعيم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين. " اقرأ التفاصيل "

لوشيسكو يستبعد البليهي والمفرج من السوبر

قرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، استبعاد الثنائي علي البليهي ومتعب المفرج، من قائمة الفريق، التي ستلعب مباراة السوبر أمام النصر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عدم جاهزية علي البليهي، وتجدد إصابة متعب المفرج، السبب وراء استبعاد لوشيسكو للثنائي من قائمة الفريق.

رازفان يطبق خطته في مناورة

أدى فريق نادي الهلال تدريباته مساء أمس الخميس، استعدادًا لمباراة السوبر أمام النصر، حيث شهدت التدريبات تطبيق لاعبي الزعيم عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، والتي فرضها رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.

وأجرى الهلال مناورة على جزء من مساحة الملعب، تركزت على كيفية بناء الهجمات واستغلال الفرص أمام المرمى.