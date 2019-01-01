لماذا حُرم الهلال من التدرب على ملعب مباراته أمام الترجي في كأس العالم للأندية؟

مباراة مرتقبة بين الفريقين العربيين في كأس العالم للأندية

تُقام مساء اليوم مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019 .

وانطلق مونديال الأندية مساء الأربعاء الماضي بمباراة الملحق التي نجح السد القطري ممثل البلد المنظم في الفوز بها على هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، والتأهل لمواجهة مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف في ربع النهائي.

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وتُلعب مباراة اليوم على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد، ورغم أن البطولات كافة تكفل للناديين التدرب على ملعب المباراة في اليوم السابق لها، إلا أن اللوائح الخاصة بكأس العالم للأندية مختلفة تمامًا.

وتنص لوائح مونديال الأندية على تخصيص ملعب تدريب لكل فريق في البطولة يُجري عليه تدريباته بالكامل، وقد خُصص للفريق السعودي ملعب الوحدة الرديف وهو ما تسبب بحرمانه من التدرب على ملعب اللقاء.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لاعبي الهلال اكتفوا بزياة ملعب حمد بن جاسم بنادي السد وإجراء جولة في أرضه ومرافقه المخصصة لهم.

وتُعد نسخة 2019 من كأس العالم للأندية الأولى التي تشهد مشاركة 3 فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والسد بطل دوري نجوم قطر ويُشارك بصفته فريق الدولة المنظمة.