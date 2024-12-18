"نيمار أيقونة وبنهزيمة وجوده مثل عدمه في الاتحاد".. مطالبات ببقاء نجم الهلال وسخرية جديدة من كريم بنزيما

الثنائي تعرض للانتقادات منذ القدوم إلى دوري روشن..

معظم الهلاليين يطالبون بـ"الاستغناء" عن نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ في الوقت الذي أصبح فيه كريم بنزيما يحظى بتأييد الاتحاديين، بعد تطور مستواه الملحوظ، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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نيمار وبنزيما انضما إلى الهلال والاتحاد في صيف 2023؛ إلا أن النجم البرازيلي لم يخض سوى 7 مباريات فقط مع الزعيم، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية"، بينما دخل بنزيما في خلافات عنيفة مع الإدارة والجهاز الفني السابق للعميد، خلال الموسم الماضي، قبل أن يستعيد تألقه في العام الرياضي الحالي.

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وعلى عكس معظم الهلاليين والاتحاديين.. فاجأ الإعلامي الرياضي محمد البكيري الجماهير، مساء اليوم الأربعاء، بمدح نيمار جونيور والسخرية من كريم بنزيما.

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البكيري اعتبر في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، أن نيمار يمثل جزءًا مهمًا للغاية في منظومة الهلال الفنية؛ قائلًا: "لو لم يتعرض هذا اللاعب للإصابة؛ كان الجميع سيشاهد تأثيره الكبير في مباريات الزعيم".

وطالب الإعلامي الرياضي ببقاء النجم البرازيلي في صفوف الفريق الأزرق، حيث يعتبر هذا الأمر مهمًا للغاية؛ واصفًا اللاعب بـ"أيقونة الهلال الكبيرة"، ليس على المستوى الفني فقط، بل من ناحية الإعلانات والانتشار العالمي.

وبخصوص بنزيما.. أعاد محمد البكيري وصفه بـ"بنهزيمة"، لافتًا إلى أن اللاعب وجوده في الاتحاد مثل عدمه؛ حيث يتألق الفريق الجداوي في غيابه، أكثر من ما يحدث عندما يتواجد على أرضية الملعب؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما سجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بمختلف المسابقات المحلية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.