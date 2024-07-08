بعد الهلال والاتحاد .. مدالله العليان يفتتح صيف الاتفاق رسميًا!

أولى صفقات الاتفاق الصيفية..

استهل نادي الاتفاق، موسم الميركاتو الصيفي، بالإعلان عن تعاقده رسميًا مع الظهير الأيمن مدالله العليان، قادمًا من نادي الاتحاد، بعقد لمدة 4 مواسم، حتى صيف 2028.

"صيف الاتفاق يبدأ بهالطلّة.. حي الله مدالله"، هكذا كشف فارس الدهناء، عن حسم صفقته الصيفية الأولى بضم ظهير الاتحاد، والذي بدوره، وجه الشكر إلى اللاعب بعد مغادرة قلعة العميد رسميًا.

وباتفاق متبادل بين الناديين، سهّل الاتحاد انتقال مدالله العليان إلى صفوف الاتفاق، مقابل تعديل مواعيد دفعات صفقة انتقال الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي، إلى العميد، والتي تقدّر بمبلغ 60 مليون ريال.

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ويستعد مدالله العليان، لمحطة رابعة في مسيرته بدوري روشن السعودي، بعدما استهل مشواره بالصعود للفريق الأول بنادي التعاون في 2014، ليقضي 6 سنوات، توج خلالها بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخ سكري القصيم.

وانتقل العليان إلى الهلال في صفقة انتقال حر، في يناير 2020، وقضى موسمين ونصف مع الزعيم، ليتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين (3 مرات)، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا، فيما انتقل إلى الاتحاد في يناير 2022، وشارك في موسم التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم السوبر السعودي.

وخاض العليان 31 مباراة مع الاتحاد في الموسم الماضي، حيث شارك في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.