تحليل | الهلال × الاتحاد .. كلاسيكو الفوضى الفنية في أبهى صورها!

ملاحظات فنية من كلاسيكو الزعيم والعميد..

كلاسيكو وفوضى في جملة واحدة؟ نعم! فهذا ما أجبرنا عليه الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، في مواجهة الاتحاد الليلة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المهاجم صالح الشهري أنقذ المدرب الروماني بعدما نزل في الدقائق الأخيرة، ليحرز هدف التعادل في الدقيقة 85، وينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

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الزعيم خسر ثماني نقاط خلال ثلاث مباريات، بهزيمتين أمام الوحدة والفتح، والتعادل أمام العميد الليلة، فأين المشكلة؟

في البداية دعونا نمنح كل زي حقٍ حقه، البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للنمور، الذي نجح في تسيير المباراة وفقًا لإمكانيات لاعبيه بصورة جيدة، إذ ترك الاستحواذ للهلال بنسبة 70% مقابل 30% فقط للنمور، لكنه لعب على الهجمات المرتدة بصورة مميزة ونجح في إحراج الزعيم على أرضه.

كاريلي أدار المباراة بصورة فنية مميزة، رغم اضطراره لإجراء تغييرين اضطراريين في الـ45 دقيقة الأولى، إذ أصيب مهند الشنقيطي فنزل حمدان الشمراني بدلًا منه، ثم أصيب الأخير مع بداية الشوط الثاني، فخرج ونزل حمد المنصور بدلًا منه.

أهم ما يجب على مدرب العميد العمل عليه خلال الفترة المقبلة هو إدارة سوق الانتقالات الشتوية بطريقة مدروسة تمامًا في ظل تراجع أداء رومارينيو وفهد المولد، بجانب كارثة مباراة الليلة المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي أهدر فرصتين محققتين، ليضيع ثلاث نقاط مهمة على فريقه، كان قادرًا على الفوز بها بثلاثة أهداف على الأقل.

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بالانتقال للحديث عن الزعيم ومدربه رازفان لوشيسكو، الذي يدفع خلال الفترة الحالية مسؤولية عدم إبرامه صفقات بالصورة المطلوبة خلال الفترات الأخيرة، فلم يعد لديه البديل المناسب في حال غياب أي لاعب.

بكلاسيكو الليلة شاهدنا الفوضى في أبهى صورها، عندما دفع بمحمد البريك في الجهة اليسرى لتعويض غياب ياسر الشهراني للإصابة، ولم نرى أي انطلاق بفاعلية للاعب على مدار الشوط الأول، حاول رازفان تدارك خطأه في الشوط الثاني بإعادة البريك لليمين واللعب بأمير كردي في الشمال، لكن لم يأتِ التغيير بثماره، فقد نجح كاريلي في شل الجهة اليمنى للأزرق تمامًا، وساعده في ذلك استسلام البريك لأدائه السيئ.

الغريب أننا رأينا في هذه المباراة كذلك جناح الزعيم سالم الدوسري يلعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، بطريقة فوضوية!

إذا كان ما ميز الاتحاد في هذا الكلاسيكو خط وسطه، الذي تحكم في المباراة بشكل كامل، فإن أكبر عيوب الهلال هي وسط ملعبه، الذي فقد ميزة الربط بين الخطوط بالصورة المطلوبة.

فيما توجد علامة استفهام كبيرة حول أداء المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، الذي يتراجع أدائه مباراة تلو الأخرى، ومع ذلك يصر لوشيسكو على الدفع به بدلًا من إشراك صالح الشهري، الذي يثبت في كل مباراة يشارك بها، أنه قادر على قيادة هجوم الأزرق.

وأخيرًا يدفع لوشيسكو فاتورة تجمد فكره الفني، فإذا غاب لاعب من الأساسيين، تتخبط خطته التكتيكية بصورة واضحة في الملعب، وإذا كان يمر هذا بالموسم الماضي، فإنه لا يمر بالموسم الحالي، إذ يفقد النقاط مباراة تلو الأخرى، حتى بدأت الجماهير تطالب بضرورة إقالته بحثًا عن فكر فني جديد!