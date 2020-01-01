خبير تحكيمي يحسمها: لا جزائيات في كلاسيكو الهلال والاتحاد

المباراة شهدت جدلًا واسعًا من ناحية قرارات الحكم السعودي محمد الهويش

حسم عبد الرحمن الزيد؛ الخبير التحكيمي، الجدل الدائر حول القرارات التحكيمية بكلاسيكو الهلال والاتحاد، مؤكدًا أنه لا وجود لأي ضربات جزاء بالمباراة.

الكلاسيكو انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا | فيديو | لوشيسكو: لاعبو الاتحاد شوهوا المباراة وعلى التحكيم احترام الهلال

المزيد من الفرق

وظهرت تقنية الفيديو في المباراة ثلاث مرات، لحسم وجود اشتباه في ضربات جزاء، واحدة للعميد واثنتين للزعيم، لكن أشار بعدها الحكم السعودي محمد الهويش، بعدم احتساب شيء.

وقال الزيد، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "في الدقيقة 10 كان يجب منح مهاجم الاتحاد عبد العزيز البيشي، إنذارًا لتحايله على الحكم بداعي وجود ضربة جزاء له، هو من ذهب إلى الحارس وليس الحارس هو من ذهب له، لا يوجد ضربة جزاء، قرار تقنية الفيديو صحيح، وتسرع الحكم بالإشارة بجزائية غير صحيح".

وأضاف: "في الدقيقة 58 طالب لاعبو الهلال باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، على إثر لمسة يد على زياد الصحفي، القانون يقول اليد الساندة للجسم لا تحتسب، إذا نزلت باليدين على ظهرك فكلاهما ساندة، وهذا ما حدث مع لاعب الاتحاد، فحركته وطريقة سقوطه طبيعية، لذلك لا وجود لضربات جزاء".

الخبير التحكيمي اختتم: "في الدقيقة 90 و30 ثانية كان هناك أيضًا اعتراضات بداعي لمس مدافع الاتحاد أحمد حجازي الكرة بيده، اللاعب يحاول اللحاق بالكرة، فتنزل على يده، أين يده؟، يده بمحاذاة جسده، لم يحرك يده للكرة ولم يلعب الكرة بيده، إذًا لا وجود لضربة جزاء، فالكرة لم تلمس اليد قبل الرأس، فمن الوارد أن تنزل الكرة على صدر لاعب وهو في الهواء ثم تلمس يده، هذا أمر وارد وغير متعمد".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 23 في صدارة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط عن الأهلي، صاحب الوصافة والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، بينما يأتي العميد في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.