كلاسيكوالهلال والاتحاد | ماذا فعل كاريلي مع الوحدة أمام الزعيم؟

مباراة كبيرة بانتظار جماهير الكرة السعودية

يستعد الهلال السعودي لاستضافة الاتحاد على ملعبه جامعة الملك سعود يوم غدٍ السبت ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

المباراة ستكون الأولى للبرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني الجديد للاتحاد والذي خلف المُقال هينك تيك كات، ويُمثل تعاقد الفريق الجداوي مع كاريلي عودة للمدرب للدوري السعودي بعدما عمل لفترة قصيرة مع الوحدة في الموسم الماضي.

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المدرب البرازيلي ارتبط بالعمل مع الهلال خلال صيف 2018، وقد التقى به سامي الجابر رئيس النادي العاصمي وقتها وكانت المفاوضات قريبة من النهاية السعيدة قبل أن تتعثر فجأة ويتجه الزعيم للبرتغالي جورجي جيسوس ويتعاقد كاريلي مع الوحدة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.

الوحدة تعاقد مع كاريلي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية آنذاك، وقد بدأ مشواره مع المدرب الجديد بامتياز وجمع 21 نقطة خلال 11 مباراة بتحقيق 6 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين فقط.

الأمور ساءت في آخر مباراتين وقد خسرهما الوحدة أمام التعاون والاتفاق لتُقرر الإدارة فسخ عقده وأوضحت أن ذلك القرار جاء بعد سوء علاقته مع اللاعبين إثر إعلانه عودته إلى كورنثيانس البرازيلي بداية العام الجديد.

الوحدة بقيادة كاريلي واجه الهلال في الجولة التاسعة على ملعبه "استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة"، وقد خسر اللقاء بنتيجة 3-0 وتلك كانت الخسارة الأكبر للمدرب مع الوحدة.

لعب الفريقان يومها بطريقة 4-2-3-1، وقد استطاع الهلال السيطرة على اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 60% وسدد 13 تسديدة على الوحدة منهم 6 على المرمى، فيما سدد لاعبو أصحاب الملعب 9 تسديدات منهم 5 على مرمى الهلال.

وسجل أهداف الهلال خلال اللقاء سلمان المؤشر وكارلوس إدواردو في الشوط الأول وسالم الدوسري في ثاني دقائق الشوط الثاني.