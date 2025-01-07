"فيديو أظهر معاناة اللاعب الشديدة أمام الاتحاد" .. الهلال مهدد بخسارة سالم الدوسري لهذه المدة!

المصائب تتوالى على نادي الهلال..

يبدو أن نادي الهلال، بات مهددًا بـ"خسارة" نجمه الكبير سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية كلاسيكو المملكة ضد الاتحاد.

الهلال خسر (1-3) أمام الاتحاد بـ"ركلات الجزاء"، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ونشر الإعلامي الرياضي معن القويعي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهر سالم وهو يتألم، خلال الدقائق الأخيرة من عمر الكلاسيكو ضد الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القويعي أكد أن "قائد" الزعيم الهلالي، أكمل الكلاسيكو وهو مصاب؛ حيث حاول أن يتحامل على نفسه من أجل مساعدة فريقه، على التأهل إلى نصف النهائي.

ومن ناحيته.. نشر الإعلامي الرياضي خالد الدوسري، مقطع فيديو آخر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهر سالم هذه المرة وهو "يعرج"، خلال مغادرته ملعب "المملكة أرينا"، الذي احتضن الكلاسيكو.

وهُنا.. شرح أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، طبيعة إصابة سالم الدوسري، والمدة التي قد يغيب فيها عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الشهراني كشف عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أن إصابة قائد الزعيم الهلالي جاءت على مستوى العضلة الضامة "الصفاق"؛ حيث تدخل الطاقم الطبي لمحاولة إرخاء العضل.

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 سنة، أكمل الكلاسيكو وهو مصاب؛ وهُنا يوجد احتمالين، هما: "معاناة اللاعب من الإجهاد (سيغيب في هذه الحالة لمدة من 3 إلى 5 أيام)، أو تمزق عضلي من الدرجة الأولى (سيغيب في هذه الحالة لمدة أسبوعين على الأقل)".

وشدد الدكتور ثامر الشهرني على أنه إذا كانت درجة التمزق أعلى؛ سوف تزيد مدة غياب سالم الدوسري عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.