حكم الهلال والاتحاد - على نواف العابد الحذر ومُشارك في فضيحة نهائي 2014

الياباني ريوجي ساتو حكمًا للكلاسيكو، فأل سيء للزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ربما أصيبت جماهير الهلال السعودي بصدمة كبيرة بحالة من التشاؤم فور إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تكليف الحكم الياباني ريوجي ساتو، بإدارة مباراة فريقهم أمام اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

اللقاء يقام في الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت المملكة السعودية، على ملعب جامعة الملك سعود، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

لا بديل للموج الأزرق عن الفوز في المباراة، حيث أن التعادل الإيجابي يمنح بطاقة التأهل لنصف النهائي إلى العميد، بأفضلية التسجيل خارج الديار.

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وبالعودة للحكم الياباني فهو يعتبر نذير شؤم على الهلال خلال ست مباريات سابقة أدارها له، شهدت حالات جدل كبيرة..

كحكم ساحة، انتصر الهلال تحت إدارة ساتو في مباراتين، وتعادل في مثلها، وخسر اثنين آخرين، وأشهر خلالها الكارت الأحمر ثلاث مرات في وجه لاعبي الزعيم.

اللقاء الأول كان بـ19 سبتمبر عام 2012، بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وخسره الهلال بنتيجة 1-0.

اللقاء الثاني بـ1 إبريل 2014، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة القارية، أمام السد القطري وفاز به الزعيم 5-0.

اللقاء الثالث في 15 سبتمبر 2015، أمام الدحيل القطري، بإياب ربع النهائي، تعادلا 2-2.

اللقاء الرابع في 14 مارس 2017، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، أمام الوحدة الإماراتي، وتعادلا 2-2، لكن شهد اللقاء إشهار الكارت الأحمر في وجه نواف العابد؛ لاعب الزعيم، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

اللقاء الخامس في 20 فبراير 2018، بالجولة الثانية من دور المجموعات، أمام استقلال طهران الإيراني، وخسر الهلال بنتيجة 1-0.

وهذه المرة كان الطرد من نصيب العماني علي الحبسي؛ حارس مرمى الزعيم، بكارت أحمر مباشر.

اللقاء السادس والأخير كان في 23 من إبريل 2019، بالجولة الرابعة من النسخة الحالية من دوري الأبطال، أمام استقلال طهران الإيراني، وانتصر بها الزعيم بنتيجة 1-0، إلا أنها لم تخل من الطرد كذلك لنواف العابد للمرة الثانية على يد ساتو، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

الأمر لم يتوقف عن الست مباريات السابق ذكرها فقط، فقبل كل ذلك وتحديدًا بالأول من نوفمبر عام 2014، شارك ريوجي ساتو في فضيحة نهائي دوري أبطال آسيا 2014 كحكمًا مساعدًا مع حكم الساحة الياباني يوتشي نيشيمورا، والذي أهدى اللقب وقتها إلى ويسترن سيدني الأسترالي بالفوز على الزعيم بهدف وحيد في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

نيشيمورا وبمساعدة ساتو أدارا لقاء الإياب، والذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، في نهائي شهد فضيحة تحكيمية كبرى، وصفها مجلس إدارة الهلال آنذاك بالمريبة، وأصدر بيانًا رسميًا يطالب به الاتحاد الآسيوي بمعاقبة نيشيمورا متهمًا إياه بالتغاضي عن احتساب أربع ضربات جزاء صحيحة للزعيم، بجانب أن الإعلام الأسترالي كذلك أكد على سوء إدارة الطاقم الياباني للقاء.